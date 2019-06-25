Во вторник, 25 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Он заявил, что это является реваншем агрессора и полным пренебрежением к нормам международного права.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей" - написал Гройсман, в своем официальном аккаунте в Твиттере во вторник утром.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против. Арьев отреагировал на событие.