Во Львова мужчина забил до смерти свою 92-летнюю тещу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дочь погибшей нашла на террасе квартиры труп матери. В квартире она проживала вместе со своим мужем и погибшей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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Около 17.15 между 70-летним мужчиной и его 92-летней тещей возник конфликт, во время которого зять ударил пенсионерку кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что под Херсоном мужчина бил и грабил мать.