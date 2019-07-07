Под Полтавой сын зверски убил родителей [ Редактировать ]
Под Полтавой во время ликвидации пожара в частном доме спасатели обнаружили тела хозяев со смертельными ранениями в области шеи. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"При осмотре тел мужчины и женщины, 1970 года рождения, были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительному заключению, обе жертвы получили смертельные ранения в область шеи. В совершении особо тяжкого преступления обоснованно подозревается сын супругов, 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали на основании статьи 208 УПК Украины. В рамках уголовного производства открыто дело по пункту 1 части 2 статьи 115 (убийство двух или более лиц) УК Украины.
Ранее сообщалось, что под Херсоном мужчина бил и грабил мать.
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