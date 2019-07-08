У Полтаві збирають підписи проти встановлення загальнобудинкових лічильників води. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. За його словами, у місті вже поставили чотири таких прилади. Мешканці будинків проти: мовляв, їх змушують платити за послуги, яких вони не споживали. Адже загальну вартість розкидають на всіх. Народний депутат пропонує змінити закон, щоб рішення про встановлення лічильника ухвалювали самІ мешканці будинку.

"Всі знають, що нещодавно прийнято закон про комерційний облік водовідведення і водопостачання. Відповідно до цього лобістського закону монополістами. Наприклад, у Полтаві по вулиці Целуховсього, 53 встановили 4 загальнобудинкових лічильники. Середній розмір платіжки у цьому будинку зріс в 2 рази. А всі без винятку мешканці, всі сім'ї були позбавлені субсидії. Таке чекає десятки мільйонів співвітчизників, українців по всій Україні. Підкреслюю, по усій без винятку України", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о.голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.