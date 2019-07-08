Сергій Каплін закликає змінити закон про встановлення лічильників [ Редактировать ]
У Полтаві збирають підписи проти встановлення загальнобудинкових лічильників води. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. За його словами, у місті вже поставили чотири таких прилади. Мешканці будинків проти: мовляв, їх змушують платити за послуги, яких вони не споживали. Адже загальну вартість розкидають на всіх. Народний депутат пропонує змінити закон, щоб рішення про встановлення лічильника ухвалювали самІ мешканці будинку.
"Всі знають, що нещодавно прийнято закон про комерційний облік водовідведення і водопостачання. Відповідно до цього лобістського закону монополістами. Наприклад, у Полтаві по вулиці Целуховсього, 53 встановили 4 загальнобудинкових лічильники. Середній розмір платіжки у цьому будинку зріс в 2 рази. А всі без винятку мешканці, всі сім'ї були позбавлені субсидії. Таке чекає десятки мільйонів співвітчизників, українців по всій Україні. Підкреслюю, по усій без винятку України", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о.голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.
по теме
Антитарифна революція: Сергій Каплін закликає скасувати обов'язкове встановлення лічильників
Скасувати обов'язкове встановлення лічильників вимагають у парламентському комітеті з питань соцполітики. Його очільник Сергій Каплін ініціював збір підписів, аби викреслити цю норму із закону про комерційний облік води. Вимогу вже підписали близько 10 тисяч українців
Брудні виборчі технології: лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко поспілкувався з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ
Фактів порушення виборчого закондавства - вдосталь. Про такі явища міжнародним спостерігачам від ОБСЕ сьогодні розповіли представники "Опозиційної платформи - За життя"
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Донецкой областной государственной администрации
В новой жеребьевке виновата только ЦИК - Кирилл Молчанов
Новую жеребьевку партий по нумерации в избирательном бюллетене можно сделать оперативно
Валерий Дубиль: Кабмин планирует сэкономить на пациентах
Правительство планирует отменить более 700 тысяч деклараций, заключенных с пациентами, чтобы сэкономить 2 млрд грн