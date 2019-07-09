В какие дни недели снятся вещие сны [ Редактировать ]
Фото: unsplash
Часто мы видим сны, которые кажутся абсолютно реалистичными. Также бывает, что в последствии мы ловим себя на мысли, что некоторые из них со временем сбываются. Dailyhoro пишет о том, в какие дни недели снятся вещие сны.
- Сон с понедельника на вторник - снятся пустые сны. Не стоит предавать значение увиденному.
- Сон со вторника на среду - в эту ночь сны имеют обыкновение сбываться, только, ка правило, немного не в той интерпретации. Если увидите во сне человека, то очень скоро увидите его наяву, либо получите новости о нем.
- Сон со среды на четверг - снятся сны, которые не сбываются.
- С четверга на пятницу - снятся вещие сны. Но исполнение увиденного в реальности может затянуться до трех лет.
- С пятницы на субботу - сон не сбывается.
- С субботы на воскресенье - сон сбывается до обеда.
- С воскресенья на понедельник - часто показывает наши страхи и сомнения.
Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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