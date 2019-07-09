Часто мы видим сны, которые кажутся абсолютно реалистичными. Также бывает, что в последствии мы ловим себя на мысли, что некоторые из них со временем сбываются. Dailyhoro пишет о том, в какие дни недели снятся вещие сны.

Сон с понедельника на вторник - снятся пустые сны. Не стоит предавать значение увиденному.

- снятся пустые сны. Не стоит предавать значение увиденному. Сон со вторника на среду - в эту ночь сны имеют обыкновение сбываться, только, ка правило, немного не в той интерпретации. Если увидите во сне человека, то очень скоро увидите его наяву, либо получите новости о нем.

- в эту ночь сны имеют обыкновение сбываться, только, ка правило, немного не в той интерпретации. Если увидите во сне человека, то очень скоро увидите его наяву, либо получите новости о нем. Сон со среды на четверг - снятся сны, которые не сбываются.

- снятся сны, которые не сбываются. С четверга на пятницу - снятся вещие сны. Но исполнение увиденного в реальности может затянуться до трех лет.

- снятся вещие сны. Но исполнение увиденного в реальности может затянуться до трех лет. С пятницы на субботу - сон не сбывается.

- сон не сбывается. С субботы на воскресенье - сон сбывается до обеда.

- сон сбывается до обеда. С воскресенья на понедельник - часто показывает наши страхи и сомнения.

Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.