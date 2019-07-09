Microsoft предупредила пользователей Windows 10 об опасности [ Редактировать ]
Использование Windows 10 может быть опасно – об этом предупреждает сама Microsoft. Проблемы с операционной системой накапливались давно и дошли до критического состояния.
В итоге Microsoft разослала предупреждение 50 миллионам пользователей о том, что последнее обновление KB4501375 может нарушить работу диспетчера подключений удаленного доступа (RASMAN), что может иметь серьезные последствия для безопасности и вызывать сбои в операционной системе.
RASMAN используется для управления подключением Windows 10 к Интернету и является основной фоновой задачей для корректной работы служб VPN.
Точное описание проблемы - решения пока нет
За последние годы спрос на службы VPN возрос, поскольку они позволяют обеспечивать анонимность в Интернете, а также помогают разблокировать контент Netflix и YouTube. Однако такая тенденция может негативно отразиться на компьютере.
Microsoft уточнила, что проблема затрагивает только Windows 10 (1903) – самую свежую версию платформы, вышедшую в мае 2019 года. Проблема заключается в том, что Windows 10 (1903) насчитывает чуть более 50 миллионов активных пользователей.
Корпорация уже анонсировала следующее крупное обновление, которое должно исправить проблему безопасности VPN, но сроки выхода исправления объявлены не были.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple скрывала проблемы с MacBook Air, чем вызвала гнев пользователей. Также сообщалось, что пользователи Windows столкнутся с массовыми неприятностями.
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