В компании Microsoft предупредили пользователей о том, что грядущее обновление может привести к потере подключения Bluetooth-устройств к ПК на Windows. Об этом пишет netsofta.net.

Обновления казались достаточно безобидными. Они содержали обычные исправления ошибок, в том числе исправления безопасности для известных уязвимостей. Одно из них, однако, связано с недостатком, описанным в CVE-2019-2102, где Bluetooth-соединения с низким энергопотреблением без вмешательства пользователя могут использоваться для удаленной произвольной отправки нажатий клавиш.

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Куммулятивные обновления Windows 10, датированные 11 июня 2019 г. и позже, исправляют это, но имеют довольно неудобный побочный эффект. Согласно собственному бюллетеню Microsoft, Bluetooth-устройства, которые считаются небезопасными, не смогут подключаться к Windows 10.

К сожалению пользователей, единственное средство, которое Microsoft может дать им - это попросить их связаться с поставщиком их Bluetooth-устройств.

Пользователи могут отложить установку упомянутых обновлений, но это также вызывает другие риски. Во-первых, пользователи не будут знать, какие устройства подвержены уязвимости, до тех пор, пока не будет применено обновление. Не менее важно, что отказ от установки этих обновлений может сделать их уязвимыми и для других ошибок.

Ранее Microsoft заявила о прекращении поддержки ОС Windows Mobile.