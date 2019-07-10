Володимир Гройсман наголосив на необхідності провести парад на День Незалежності [ Редактировать ]
На захист параду сьогодні виступив і прем'єр. На засіданні уряду Володимир Гройсман доручив міністрам фінансів та оборони порахувати кошторис урочистостей до Дня Незалежності. Очільник уряду наголосив - парад потрібно провести, щоб підняти бойовий дух українських воїнів.
Але не за рахунок соціальних виплат військовикам. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив про недоцільність урочистого заходу через його витратність.
"Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану та повагу до наших героїв. В мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти - не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання - перше це гарну ініціативу про підвищення виплат. І друге - це проведення параду не за рахунок соціальних виплат", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Володимир Гройсман доручив порахувати кошторис параду до Дня Незалежності
Порахувати кошторис військового параду до Дня Незалежності доручив прем'єр Володимир Гройсман міністрам фінансів та оборони
Володимир Гройсман закликав до перезавантаження влади
Новий парламент - це передусім підходи нові, а не обличчя. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час неформальної зустрічі з політичними експертами та блогерами
Володимир Гройсман закликав "Укрзалізницю" збільшити кількість потягів з Маріуполя
Транспортне сполучення східних областей із Києвом має поліпшитися. Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що кількість поїздів із Маріуполя до столиці не відповідає потребам жителів регіону.
Володимир Гройсман закликав перевірити обгрунтованість тарифів на газ
Підвищення пенсій та зниження ціни на теплопостачання. У Кабміні сьогодні анонсували ряд важливих змін, які урядовці планують впровадити вже з наступного місяця
Голова САП Назар Холодницький пояснив підозру міністру палива та енергетики Ігорю Насалику
На засіданні уряду традиційно мав з'явитися міністр палива та енергетики Ігор Насалик. На нього особливо очікували журналісти - у зв'язку зі звинуваченнями в ухиленні від декларування грошових находжень, які йому висунули напередодні