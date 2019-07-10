На захист параду сьогодні виступив і прем'єр. На засіданні уряду Володимир Гройсман доручив міністрам фінансів та оборони порахувати кошторис урочистостей до Дня Незалежності. Очільник уряду наголосив - парад потрібно провести, щоб підняти бойовий дух українських воїнів.

Але не за рахунок соціальних виплат військовикам. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив про недоцільність урочистого заходу через його витратність.

"Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану та повагу до наших героїв. В мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти - не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання - перше це гарну ініціативу про підвищення виплат. І друге - це проведення параду не за рахунок соціальних виплат", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.