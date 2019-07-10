Нові дані соцопитувань оприлюднили в Київському міжнародному інституці соціології. Згідно з ними, до ради мають шанс потрапити чотири партії. І розрив між лідером рейтингу Слугою народу та Опозиційною платформою - За життя - скоротився.

За два тижні експерти Київського міжнародного інституту соціології опитали понад 2000 респондентів. Згідно з вподобаннями тих, хто вже визначився - лідерами перегонів є чотири політсили. На першому місці партія "Слуга народу".

Її підтримують 48,5 відсотків опитаних. Далі "Опозиційна платформа - За життя ", за неї готові проголосувати понад 14 процентів. На третьомі місці європейська солідарність із результатом - трохи більше, ніж 9 відсотків. І понад 6 - підпримують всеукраїнське обєднання "Батьківщина".