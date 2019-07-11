Победительница "Евровидения - 2018", популярная певица Нета Барзилай, более известная как Netta поделилась с подписчиками фото, на котором позирует в экстремальном мини.

Так, на звезде черно-розовый комбинезон с синими и серебристыми вставками. "Ничего себе, какая пышечка", "Нетта, твоя фигура оставляет желать лучшего", "Займись собой, пожалуйста", "Зачем так шокировать фанатов?" - писали разъяренные подписчики. Однако, нашлись и те, кто стал на защиту звезды: "Нетта, не слушай никого, они не достойны тебя", "Твой образ просто потрясающий".

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