Популярный российский музыкант Игорь Николаев поделился с фанатами нежным снимком с дочерью. Так, на фото артист с ребенком позируют сидя за роялем. Николаев держит дочь Веронику на коленях.

Подписчики артиста отметили, что дочь очень сильно похожа на отца. "Вероника одно лицо с папой", "Какие вы классные", "Вероника, как утренний лучик солнца, такая светлая! Добра и любви вашей семье!", "Будущая певица!", "Копия папы" - написали поклонники Николаева.

Ранее мы писали о том, что популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками снимком, где позирует в бассейне в светлом купальнике и панаме. Однако, многих пользователей сети возмутила фигура звезды.