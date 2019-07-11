"Копия папы": Игорь Николаев растрогал снимком с дочерью [ Редактировать ]
Популярный российский музыкант Игорь Николаев поделился с фанатами нежным снимком с дочерью. Так, на фото артист с ребенком позируют сидя за роялем. Николаев держит дочь Веронику на коленях.
Подписчики артиста отметили, что дочь очень сильно похожа на отца. "Вероника одно лицо с папой", "Какие вы классные", "Вероника, как утренний лучик солнца, такая светлая! Добра и любви вашей семье!", "Будущая певица!", "Копия папы" - написали поклонники Николаева.
Ранее мы писали о том, что популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками снимком, где позирует в бассейне в светлом купальнике и панаме. Однако, многих пользователей сети возмутила фигура звезды.
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