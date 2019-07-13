По телеканалу "112 Украина" выстрелили из гранатомета [ Редактировать ]
Рано утром 13 июля по телеканалу "112" выстрелили из гранатомета. Об этом сообщают источники "Страны" на телеканале. Граната попала в стену. Жертв нет.
Информацию о выстреле подтверждает и полиция Киева, правда, без упоминания названия самого телеканала.
"В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета В результате никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.
В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении полиции Киева.
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