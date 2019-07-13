Аеропорт "Жуляни" відновив роботу. Напередодні пізно ввечері Boeing авіакомпанії "БелАвіа", який виконував рейс "Мінськ - Київ", під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги.

На борту лайнера перебували 139 пасажирів. У результаті надзвичайної пригоди ніхто не постраждав. Пілот встиг загальмувати, аби не в'їхати в огорожу.

За інформацією представників аеропорту, сам літак отримав незначні пошкодження.