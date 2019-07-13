З'явилися результати останніх соцдосліджень. Отже, якби вибори у Верховну Раду відбувалися найближчої неділі, до парламенту пройшли б чотири партії, які зараз долають п'ятивідсотковий бар'єр. Про це свідчить дослідження, проведене Фондом інноваційних проектів.

Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має партія "Слуга народу". За цю політсилу готові віддати свої голоси понад 41 відсоток виборців;

Більш як 15 відсотків має партія "Опозиційна платформа - За життя";

Майже вдвічі менше - у "Європейської солідарності". Її показник - 7,9 відсотка;

Понад 7 процентів - у Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"