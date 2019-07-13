Дострокові вибори у Верховну Раду: які партії подолають 5-відсотковий бар'єр - рейтинги [ Редактировать ]
З'явилися результати останніх соцдосліджень. Отже, якби вибори у Верховну Раду відбувалися найближчої неділі, до парламенту пройшли б чотири партії, які зараз долають п'ятивідсотковий бар'єр. Про це свідчить дослідження, проведене Фондом інноваційних проектів.
- Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має партія "Слуга народу". За цю політсилу готові віддати свої голоси понад 41 відсоток виборців;
- Більш як 15 відсотків має партія "Опозиційна платформа - За життя";
- Майже вдвічі менше - у "Європейської солідарності". Її показник - 7,9 відсотка;
- Понад 7 процентів - у Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"
по теме
Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи
Головні фаворити та аутсайдери парламентських перегонів уже визначені - хто має шанс пройти до Верховної Ради?
Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій
Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи
Фондом інноваційних проектів було проведено опитування громадської думки та електоральних симпатій українців напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 році
Вибори-2019: правоохоронці пройшли спеціальну підготовку
Усі силовики пройшли спеціальний вишкіл - навчалися, як забезпечувати порядок на виборчих дільницях
Як оцінює "Аграрна партія України" результати виборів в ОТГ?
На виборах об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині перемогли представники "Аграрної партії України"