Колишній палац - мало не єдине, що приваблює в ці краї туристів

Дірявий дах, залита стеля, грибок на стінах. У таких умовах у селі Ісаєве на Одещині працює аграрний ліцей. Будівлі вже понад 100 років. Однак грошей на капремонт пам'ятки архітектури досі не знайшлося - ні в обласному, ні в державному бюджетах.

Подробиці - далі.

Директор аграрного ліцею Сергій Ісаєнко проводить екскурсію. Вікна, плитка на підлозі, ліпнина на стінах, каналізація - усе це дісталося навчальному закладу у спадок від колишніх власників палацу - родини Курисів. Сімейство емігрувало після революції, на початку ХХ століття. Відтоді в їхньому маєтку розміщуються навчальні заклади.

"Знаходилася трудова школа з 24 по 25 рік, філія Одеського інституту народної освіти. Пізніше аграрний технікум, ветеринарний технікум. Зараз професійний аграрний ліцей", - розповідає Любов Ковтун, викладач ДНЗ "Ісаєвський професійний аграрний ліцей".

Востаннє капремонт будівлі робили понад 30 років тому. В найгіршому стані - дах. Він давно протікає. На ремонт покрівлі треба більш як мільйон гривень. У ліцею таких грошей немає. А допомогти поки що ніхто не зголосився.

"Така байдужість до цієї пам'ятки спостерігаю вже більше 10 років. Держава не вважає, що це якась історична пам'ятка, тому тільки за рахунок місцевої влади, ентузіастів і спонсорів можна підтримувати цей об'єкт. Ми будемо включати цей ліцей в план. У нас є план субвенції соціально-економічного розвитку і за допомогою цих субвенцій будемо допомагати", - наголосив Іван Фурсін, народний депутат.

"Площа даху складає 1950 кв. м. Дуже велика площа. Основна особливість, що дуже висока споруда і різноплановий дах, має різні конфігурації. Тут треба фахівці, які зможуть безпечно і якісно зробити цю роботу", - розповідає Сергій Ісаєнко, директор ДНЗ "Ісаєвський професійний аграрний ліцей".

Директор побоюється, що дах обвалиться й дощі остаточно зіпсують будівлю ліцею. Одещина ж може втратити пам'ятку архітектури минулого століття. Колишній палац - мало не єдине, що приваблює в ці краї туристів.