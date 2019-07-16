На Дніпропетровщині викрили зловмисників, які продавали перероблені лічильники газу. Прилади обліку дозволяли занижувати кількість спожитого блакитного палива. Через це акціонерні товариства зазнали збитків у розмірі близько півтора мільйона гривень. І цифри ще можуть зрости.

Подробиці - в наступному матеріалі.

Зловмисники переобладнували лічильники вдома. В одного із затриманих, оперативники знайшли пристрої, які ті ще не встигли продати: лічильники та прилади для їх переобладнання, пломби, магніти. Людям продавали предмети обліку вже з втручаннями. Реалізовували їх в інтернеті. Послуги аферистів коштували від 350 до 5000 гривень. Лічильники надсилали поштою в будь-яку точку України. До оборудки були залучені 6 людей.

"Злочинці створили спеціальний сайт, який розміщено в мережі інтернет, через який пропонували придбати правильний лічильники для споживання природнього газу і на даний момент встановлено, що споживання не тільки природнього газу, а також електроенергії, води", - повідомила Яна Вишневська, старший слідчий в особливо важливих справах ГУ НП у Дніпропетровській області.

За словами газовиків, клієнти за допомогою магніту коригувати показники спожитого газу. Усе це ретельно приховували.

"Звичайний побутовий лічильник обліку газу, має вигляд стандартного, без порушення заводських пломб, але в цьому лічильнику внесено конструктивні зміни, не передбачені заводом виробником. Для користування цим лічильником видається ось така примітивна інструкція. Щоб споживачі та абоненти не переплутали, як ним користуватись"

"Попередньо встановлено сума збитків понад півтора мільйона гривень, але в рамках слідства вона може значно зрости", - наголосив Євген Лушпай, провідний фахівець відділу економічної безпеки АТ "Дніпропетровськгаз".

Фахівці обстежують лічильники у квартирах та великих компаніях. У "Дніпропетровськгаз" наголошують: несумлінні споживачі, які користувалися переобладнаними приладами, повинні будуть відшкодувати збитки - до 500 тисяч гривень.

"Крадіжка природного газу обходяться в рази дорожче, ніж законне його споживання. Сума необлікованого об'єму газу відбувається на підставі опалювальної площі приміщення та встановленого газового обладнання, крім, суми збитків порушник має сплатити всі послуги припинення та відновлення газопостачання та за власний кошт придбати новий лічильник", - наголосив Євген Лушпай, провідний фахівець відділу економічної безпеки АТ "Дніпропетровськгаз".

У компанії підкреслюють, завдяки впровадженню системи добового балансування виявити шахраїв, які незаконно використовують газ, можна з точністю до сектора. Несумлінних клієнтів знаходять у разі необґрунтованого зниження обсягів споживання.