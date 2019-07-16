Шевченко - самурай. Таким українського поета побачать у стрічці "Тарас Шевченко. Перший самурай".

80 відсотків бюджету стрічки, а це понад 19 мільйонів гривень надав Уряд. На знімальному майданчику побував і прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, урядова підтримка кінематографа - допомагає створити цілу індустрію кіно.

"Тарас Шевченко. Перший самурай" - один із близько півсотні українських фільмів, які зараз у виробництві. На розвиток вітчизняного кіно Кабмін запланував один мільярд гривень.

"Це розвиток для українських акторів, монтажерів, сценаристів, режисерів, для всіх. І ми ідемо по шляху створення дуже якісних конкурентних умов в цілому, це розвиток цілої індустрії, ми маємо 76 фільмів які відзняті, 72 фільми, які зараз в роботі, і саме головне, що українці починають ходити в кінотеатри на українське кіно, яке демонструє високу якість і креатив", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.