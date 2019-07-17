У столиці готуються до багатотисячної Хресної ходи на честь свята Хрещення Русі. Подію анонсували сьогодні в Києво-Печерській лаврі.

За словами голови інформаційного відділу УПЦ архієпископа Климента, урочистості розпочнуться 27 липня і триватимуть до обіду наступного дня. Він запросив вірян і просто бажаючих долучитися до молитовної ходи на честь свята. І запевнив - охоронятимуть учасників усі два дні сотні правоохоронців.

"Урочистості розпочнуться з молебня, який очолить Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій. О 13:00 на Володимирській гірці ми очікуємо тисячі вірян, які зазвичай приїжджають до Києва. Хресна хода рушить вулицями Києва до Києво-Печерської Лаври. А потім у самій Лаврі розпочнеться всенощне бдіння, нічне служіння. Всі віряни і бажаючі матимуть змогу вклонитися святим іконам та мощам святих у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври", - зазначив Архієпископ Клімент, голова синоїдального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.