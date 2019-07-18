На популярном курорте в Кирилловке трагически погиб 6-летний ребенок. Стало известно, что мальчик отдыхал на пляже вместе со своей бабушкой. Об этом сообщает "УНН".

Выяснилось, что ребенок находился на пляже вместе со своей бабушкой, от которой сбежал в сторону надувного бассейна. По неосторожности он перевернулся в бассейн, где и утонул.

Как установили следователи, около 16:30 ребенок находился на пляже вместе со своей бабушкой 1959 года, от которой убежал в сторону надувного бассейна и по собственной неосторожности перевернулся в него.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Кирилловке погиб 3-летний ребенок.