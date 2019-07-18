В Кирилловке погиб ребенок: появились подробности трагедии [ Редактировать ]
На популярном курорте в Кирилловке трагически погиб 6-летний ребенок. Стало известно, что мальчик отдыхал на пляже вместе со своей бабушкой. Об этом сообщает "УНН".
Выяснилось, что ребенок находился на пляже вместе со своей бабушкой, от которой сбежал в сторону надувного бассейна. По неосторожности он перевернулся в бассейн, где и утонул.
Как установили следователи, около 16:30 ребенок находился на пляже вместе со своей бабушкой 1959 года, от которой убежал в сторону надувного бассейна и по собственной неосторожности перевернулся в него.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Кирилловке погиб 3-летний ребенок.
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