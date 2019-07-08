Денежный гороскоп: кто разбогатеет в июле [ Редактировать ]
Судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется в дружбе, в повсядневной жизни, в любовных отношениях, влияет на его удачу в любом деле и даже на то, каким уровнем доходов владеет этот человек.
Известный астролог дала прогноз на июль и рассказала, каким знакам зодиака судилось разбогатеть в этом месяце.
Первое место в рейтинге заняли Близнецы.
Представителям этого знака сулит успех в любом начатом деле, а как известно успех влечет за собой денежные вознаграждения. Но Близнецам не стоит расслабляться, они должны помнить, что только трудолюбие и целеустремленность способны привлечь успех и богатство в их жизнь.
Второе место астролог отдала Рыбам.
Представители этого знака зодиака способны добиться в этом месяце больших успехов в карьерном росте. И именно новая должность принесет рыбам те долгожданные суммы, о которых они так долго мечтали. Главное - быть готовым к действиям.
Третье место почетно заняли Скорпионы.
Людям, родившимся под эти знаком зодиака, деньги будут сыпаться с небес в прямом смысле этого выражения. Скорпионы могут лежать и плевать в потолок целыми днями, а их бюджет будет только пополняться. Помните только о самом главном - не тратьте деньги на мелочи и ненужные вещи.
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