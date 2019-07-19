19 червня, в ефірі передачі "Подробиці вибору" на телеканалі "Інтер" депутати та експерти оцінили ситуацію в країні перед виборами.

- Чому і на цих виборах стільки брудних технологій? Кандидати-клони, чорний піар, підкуп виборців. Що з цим можна зробити?

"Одеса, дійсно, стала чемпіоном за цими технологіями. Те, що казали про гречку - це позавчорашній день. Зараз будують мережу по скупці голосів. Але от, що відбувалось в Одесі, наведу простий приклад. Мер Одеси, пан Труханов, є членом виборчої списку від опозиційної сили. Ще вчора пан Труханов запевняв пана Порошенко, що все добре відбувається в Одесі. А зараз він очолив опозиційну силу в місті Одеса", - сказав Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"

"Весь город Одесса был заклеен фейковыми бордами "Оппозиционная платформа - За жизнь" и мы не имели ни одного своего борда, которым мы бы могли визуализировать в городе нашу избирательную кампанию. Все борды были развешены фейковые, с фейковыми обидными вещами в отношении лидеров нашей политической силы. Мы обратились с огромным количеством заявлений в полицию. Полиция, вроде, открыла ЕРД", - добавил Скорик.

"Вся Одесса наблюдала за этим беспределом, но абсолютно ничего не было сделано. Я в разных выборах участвовал, но такого себе не представлял даже. Еще раз подчеркну, что правоохранители оказались бессильными. Это лишнее подтверждение того, насколько в стране нужно наводить порядок. Закон должен быть один для всех, а не так, что если ты мер, то можешь творить все, что угодно, создавать красивые борды и рассказывать, что ты прекрасный, а, на самом деле, заниматься такими грязными вещами, что стыдно и за город Одесса, и за страну, что такое может происходить. И при этом абсолютно безнаказанно", - говорит Николай Скорик.

- Є версія, чому саме зараз? Ви сказали, що спостерігаєте давно і берете участь давно, але чому саме зараз?

"Очень высокая цена на сегодняшний день голосов Верхорвной Рады, потому что перед страной действительно есть выбор. Или идти в сторону мира и в сторону налаживания экономики, или продолжать заниматься теми схемами и вопросами, которые процветали все эти пять лет, от этого и поднимается цена того, что происходит вокруг выборов в Верховную Раду и это превращается в абсолютный бизнес с криминальным уклоном", - ответил депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

- Пане Віталію, ви можете, як потерпілий прокоментувати ситуацію?

- Во-первых, я не считаю себя потерпевшим. Несомненно, выборы раз за разом становятся более технологичными и очень обидно и грустно понимать то, что волеизъявление народа становится каким-то технологическим процессом, на который пытаются влиять. И пытаются влиять подчас очень не политкорректно. На себе я испытал очень много разных черных пиар-технологий: это и смс-рассылка, обвинения, сфабрикованные видео, пытались налетать на мой штаб, люди с криминальными корнями", - сказал Виталий Саутенков, депутат Одесской облрады, "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Последнее, что было - сегодня по всему округу расклеили агитационную продукцию, якобы от меня, что я снимаюсь с выборов в пользу какого-то кандидата. Хочу повторить, что с выборов я не снимаюсь, я уверен в своей победе, никакие технологии не позволят людями замылить глаза. Люди понимают, что надо голосовать не за фейковых людей, которые идут под брендом и ничего из себя не представляют. Есть потребность в новых лицах, а они должны быть на головах, а в голове должны быть новые мысли, которые можно практически реализовать. Я уже вижу, как на коленках создается этот парламент, как этих мажоритарщиков от "Слуги народа" повытаскивали отовсюду, откуда можно. У них нет ни практического опыта, они не знают ни цену на газ, ни на сало, поэтому людям стоит думать. Я призываю людей думать и голосовать не за бренд, а за личность", - добавил депутат.

- Реєстрація кандидата з однаковим ім’ям та прізвищем - це є втручанням в виборчий процес?

"Группа народных депутатов, я был одним из соавторов этого изменения к закону о выборах, автором был Кивалов. Там мы предлагали запретить регистрировать тех кандидатов в депутатов, которые прямо перед выборами решили поменять ФИО на ФИО рейтингового кандидата. Мы хотели запретить это. Потому что такого прямого беспредела, когда любого человека можно сделать Скориком, Загородним и т.д. потому что так кому-то захотелось, а на следующий день пойти баллотироваться- такого не будет", - ответил Скорик.

- А чи нова Рада здатна змінити щось?

"Закон, по якому обирались депутати ЦВК в 2015 року, він вже був, начебто, за відкритими списками, є абсолютно, як на мене, недолугим. Тому, що наприклад, Віталій Саутьонков обрався по одному округу. Від цього округу є ще депутат обласної Ради від іншої політичної сили. А в нас, в Одеській області є цілі райони, де немає представництва в Раді, завдяки цьому закону. Ось в Болградському, де Юрій Бойко набрав близько 60% голосів на президентських виборах свого часу, на місцевих виборах наша політсила виграла всі округи. Ситуація в міській Раді зовсім інша, тому що обула конкуренція. Почати потрібно з виборчого законодавства, тому, що в мажоритарці закладена корупційна сторона", - сказал Николай Скорик.

"Если мы перейдем к нормальному законодательству, если мы будем строить иной подход к управлению государством, то законы есть, их надо только исполнять. Но начать надо с того, как это происходит. Потому что сама система дает коррупционный толчок", - добавил депутат.