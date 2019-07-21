В субботу, 20 июля, в Киеве на Гидропарке, а именно на территории пляжа Золотой утонул человек. Известно, что столичная служба спасения получила информацию об инциденте в 18:54. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Как оказалось, тело утопленника находилось в иле на расстоянии 15 м от берега. Спасатели с помощью надувной лодки получили утопленника и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке трагически погиб 3-летний ребенок, а также в Днепре женщина нашла брата утонувшим.