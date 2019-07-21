Выборы в Раду: как голосовали знаменитости [ Редактировать ]
21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Политики и звезды отечественного шоу-бизнеса призывают украинцев, публикуя фотоотчеты с мест голосования, пойти на выборы и отдать свой голос за достойного.
Так, свой голос уже отдала известная украинская певица Ирина Федишин.
💙💛 #іринафедишин #федишин #вибори
Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)
Также проголосовал на выборах и популярный шоумен Сергей Притула.
Идентичный пост в популярной социальной сети опубликовал и комедийный актер Евгений Кошевой.
Также фото-отчет с места голосования опубликовал комик Артем Гагарин.
Публикация от Артем "Гагарін" Михайліченко (@artem_gagarin_)
Артист Вадим Мичковский (Дядя Жора) также поделился фото с места голосования.
Я уже проголосовал!)😁👍 свой долг выполнил) Как у Вас дела?) кто уже справился? Молодец! Кто ещё нет- не сачкуйте, идите и голосуйте! Всем хорошего позитивного дня!😁👍 а чтобы было веселее, позже выставлю очередной выпуск от П.И.Здуна 😉 #дядяжора #выходной #выборы #голосование #✅
Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника🔥 (@dyadya_jora)
Напомним, первые результаты выборов в Верховную Раду 2019 ожидаются утром, 22 июля. А также смотрите, как голосуют первые лица страны.
по теме
"Мои Кравчата": Елена Кравец расстрогала сеть фото своих малышей
Кравец не часто радует поклонников новыми публикациями
"А где трусы?": новое фото Королевой и Тарзана шокировало поклонников
Обнаженные Королева и Тарзан ошарашили сеть новым фото
"Повезло с жеребцом": муж Наташи Королевой снял штаны на камеру
Сергей Глушко шокировал пользователей сети новой выходкой
"Окончательно поехала кукушкой": Леся Никитюк ошарашила фанатов выходкой
Никитюк часто радует поклонников новыми публикациями, но последняя повергла в шок ее поклонников
"Игра престолов" отдыхает: группа "Агонь" шокировала новым клипом
Группа "Агонь" возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала