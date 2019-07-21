21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Политики и звезды отечественного шоу-бизнеса призывают украинцев, публикуя фотоотчеты с мест голосования, пойти на выборы и отдать свой голос за достойного.

Так, свой голос уже отдала известная украинская певица Ирина Федишин.

Также проголосовал на выборах и популярный шоумен Сергей Притула.

Идентичный пост в популярной социальной сети опубликовал и комедийный актер Евгений Кошевой.

Также фото-отчет с места голосования опубликовал комик Артем Гагарин.

Артист Вадим Мичковский (Дядя Жора) также поделился фото с места голосования.

Напомним, первые результаты выборов в Верховную Раду 2019 ожидаются утром, 22 июля. А также смотрите, как голосуют первые лица страны.