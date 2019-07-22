Володимир Зеленський подякував виборцям за підтримку його політсили [ Редактировать ]
У штабі "Слуги народу" реакція на екзитполи була стримано святковою.
Туди приїхав і президент України Володимир Зеленський. Він подякував виборцям за підтримку його політсили. Серед пріоритетів роботи партії в Раді назвав припинення війни на Донбасі, повернення політв'язнів і моряків із російського полону та перемогу над корупцією.
"Зараз у нас буде нова Верховна Рада, з'явиться уряд, з'явиться Генпрокурор. Новий Генпрокурор. Ми будемо працювати над всіма обіцянками, які я давав упродовж своєї виборчої кампанії", - заявив Володимир Зеленський, президент України.
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