ЦИК обработала 41% протоколов: кто побеждает [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 41,7% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.
По результатам подсчета 41,7% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
- "Слуга народа" - 42.34%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12.78%
- "Европейская солидарность" - 8.68%
- "Батькивщина" - 8.10%
- Партия "Голос" - 6.38%
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
по теме
Александр Третьяков: в следующем парламенте буду ставить в приоритет вопросы ЖКХ
Председатель Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что в течение работы в парламенте нового созыва будет предоставлять особое внимание вопросам инфраструктуры и ЖКХ
Впровадження оптового ринку електроенергії: українські промисловці скаржаться на високі тарифи на електрику
Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі - на що скаржаться українські підприємства?
Верховну Раду розігнав не президент, а український народ: Юрій Бойко дав оцінку роботи парламенту
Які важливі рішення не ухвалили депутати, та чого очікувати від нового уряду? - Юрій Бойко прокоментував закінчення роботи Верховної Ради 8 скликання
Напади на активістів: у Верховній Раді заслухали звіт ТСК
Держава не змогла захистити ані активістів, ані суспільний інтерес, який полягає в обов'язку держави протидіяти криміналу
Рада разблокировала подписание нового Избирательного кодекса
В пятницу, 12 июля, Верховная Рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового Избирательного кодекса