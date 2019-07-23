До України їде спецпредставник США Курт Волкер [ Редактировать ]
До України їде спецпредставник США Курт Волкер. Про свій візит до Києва цього тижня посадовець написав у Twitter. У повідомленні Волкер також привітав українців із впевненим голосуванням за реформи.
Востаннє спецпредставник був в Україні у лютому - на міжнародному форумі в Києві. Тоді він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів.
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