До України їде спецпредставник США Курт Волкер. Про свій візит до Києва цього тижня посадовець написав у Twitter. У повідомленні Волкер також привітав українців із впевненим голосуванням за реформи.

Востаннє спецпредставник був в Україні у лютому - на міжнародному форумі в Києві. Тоді він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів.