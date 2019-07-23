Негайно втрутитись у ситуацію на 52-ому окрузі в місті Торецьк - таку вимогу до ЦВК та правоохоронних органів висуває народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська. Там зафіксували численні порушення. І хоча, за попередніми даними, перемагає Олег Погодін, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", цей результат, за словами Королевської, хочуть сфальсифікувати.

"На протяжении всего дня были заминированы участки, после этого люди были пойманы прямо на вбросе бюллетеней и были отменены выборы на этом участке. Избирательная комиссия, буквально каждая комиссия, приезжает с массой нарушений, но, при этом, окружная комиссия просто делает вид, что она их не замечает и принимает эти решения вместе с нарушениями. Мы будем бороться за каждый голос для того, чтобы никому не позволить изменить волеизъявление людей", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".