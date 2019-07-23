"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати порушення на 52 окрузі у Торецьку [ Редактировать ]
Негайно втрутитись у ситуацію на 52-ому окрузі в місті Торецьк - таку вимогу до ЦВК та правоохоронних органів висуває народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська. Там зафіксували численні порушення. І хоча, за попередніми даними, перемагає Олег Погодін, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", цей результат, за словами Королевської, хочуть сфальсифікувати.
"На протяжении всего дня были заминированы участки, после этого люди были пойманы прямо на вбросе бюллетеней и были отменены выборы на этом участке. Избирательная комиссия, буквально каждая комиссия, приезжает с массой нарушений, но, при этом, окружная комиссия просто делает вид, что она их не замечает и принимает эти решения вместе с нарушениями. Мы будем бороться за каждый голос для того, чтобы никому не позволить изменить волеизъявление людей", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" проти мажоритарної системи виборів - Юрій Бойко
Члени політсили заявили - в парламенті наступного скликання боротимуться проти мажоритарної системи виборів, оскільки, на їхню думку, саме вона відкриває можливості для фальсифікацій на місцях
Опитування українців: рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи
Центр "Соціальний моніторинг" спільно з інститутом соцдосліджень імені Яременка опитали понад 3 тисячі громадян України
Дострокові вибори у Верховну Раду: які партії подолають 5-відсотковий бар'єр - рейтинги
З'явилися результати останніх соцдосліджень щодо майбутніх парламентських виборів - які партії подолають 5-відсотковий бар'єр
"Опозиційна платформа - За життя" не допустить зрив підрахунку голосів у 49 виборчому окрузі
Спроби фальсифікувати вибори у 49 окрузі тривають. Про це заявили у прес-службі партії "Опозиційна платформа - За життя"
Наталія Королевська проголосувала на виборчій дільниці у Слов'янську
Наталія Королевська лишилася задоволена від велелюдності українців на виборчому майданчику