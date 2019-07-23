Кто станет новым премьер-министром Украины: Зеленский назвал имена [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский назвал претендентов на кресло премьер-министра Украины. С ним уже ведуться консультации. Об этом он сообщил журналистам Nominal.com.ua во время общения с ними на избирательном участке.
"Этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультации, говорю", - сказал президент.
Главными претендентами на пост премьер-министра на сегодняшний день являются секретарь СНБО Александр Данилюк и председатель Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Абромавичюс.
Ранее Зеленский назвал главного претендента на пост главы ГПУ.
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