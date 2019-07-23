Труп несколько часов пролежал на детской площадке [ Редактировать ]
В Запорожье человек умер на детской площадке. Его труп пролежал в течение шести часов. Об этом сообщает портал Gazeta.zp.ua.
Инцидент произошел в Хортицком районе. Очевидцы сообщили, что на проспекте Юбилейном, 20А около шести часов под палящим солнцем и дождем пролежало тело человека.
Горожане сообщают, что в первой половине дня на место происшествия прибыли медики и полиция, однако, после из визита тело так и осталось лежать на земле.
Ранее сообщалось, что в Киеве разъяренная женщина зверски убила мужчину, а также пенсионерка случайно убила себя уколом.
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