В Запорожье человек умер на детской площадке. Его труп пролежал в течение шести часов. Об этом сообщает портал Gazeta.zp.ua.

Инцидент произошел в Хортицком районе. Очевидцы сообщили, что на проспекте Юбилейном, 20А около шести часов под палящим солнцем и дождем пролежало тело человека.

Горожане сообщают, что в первой половине дня на место происшествия прибыли медики и полиция, однако, после из визита тело так и осталось лежать на земле.

Ранее сообщалось, что в Киеве разъяренная женщина зверски убила мужчину, а также пенсионерка случайно убила себя уколом.