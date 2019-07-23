Прозору картину виборів псує низка проблемних дільниць. Там зафіксували порушення і під час голосування, і під час підрахунку. Зокрема, у Коростені на Житомирщині, у 64-му окрузі дві доби не можуть порахувати голоси. Що відбувається там сьогодні - розкажуть мої колеги.

Другу добу рахують голоси на скандальному 64-ому окрузі в Житомирській області. Напередодні ця виборча дільниця в Будинку культури стала відомою всій країні. Опівдні сюди гелікоптерами доправили кілька десятків правоохоронців: працівників нацгвардії, національної поліції, поліції та силовиків з інших підрозділів - із Києва. Вони оточили будівлю. Усі в повній амуніції, у масках і з гвинтівками. Прилетіли, щоб запобігти провокаціям.

Зараз на дільниці все спокійно. Сюди пускають журналістів. Члени виборчої комісії порахували майже 100 відсотків бюлетЕнів. Кажуть, кілька протоколів повернули на доопрацювання. Через утому від цілодобової роботи - внесли помилкові дані про кількість виборців.

"Вона переплутала кількість виборців з кількістю виборців, які занесені в списках виборців з тими, які дійсно проголосували. Вона кількість виборців занизила. Поставила замість ті, що проголосувала замість кількості які внесені в списки, там вона має бути більша", - говорить Олена Тищенко, голова окружної виборчої комісії.

За результатами попереднього підрахунку, довіру виборців отримав Володимир Арешонков - мажоритарник і чинний депутат Верховної Ради. У нього приблизно на 600 голосів більше, ніж у опонента.

"Представники тих, хто програв ніяк не можуть заспокоятися і зараз пишуть скарги відповідні, але ну скажімо, їх претензії це надзвичайно якісь технічні, дрібні. Десь не так кома поставлена, десь рядок зміщений там при оформленні протоколу тобо це технічні речі, які абсолютно не впливають на результати волевиявлення громадян. Тому я переконаний, що вибори відбулися і люди сказалаи своє слово і вони обрали того хто має предствляти округ у Верховній Раді", - говорить Володимир Арешонков, кандидат у депутати по мажоритарному округу №64.

Помилки обіцяють виправити вже найближчим часом. Зараз збирають членів комісії. Вони взяли перерву, щоб відновити сили.