Какие стрижки будут модными осенью-2019 (фото) [ Редактировать ]
Осень уже совсем близко. А, вместе с ней, и пора новых трендов. В том числе, и на прически. О том, что будет модным этой осенью пишет glavred.info.
Грубость и небрежность в стрижках уходит в прошлое. В тренд входит каре с ровным срезом.
Такая прическа может оформить овал лица, подчеркнуть его достоинства и подкорректировать недостатки. Каре с ровным срезом можно сделать любой длины, только не ультракороткое - на средние волосы. Можно поэкспериментировать с асимметрией.
Можно разбавить прическу челкой. Но стоит подбирать внимательно к форме лица. Стрижку каре с ровным срезом стоит доверить только опытному мастеру.
Напомним, что три новых корейских тренда маникюра покорят Instagram.
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