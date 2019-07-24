Осень уже совсем близко. А, вместе с ней, и пора новых трендов. В том числе, и на прически. О том, что будет модным этой осенью пишет glavred.info.

Грубость и небрежность в стрижках уходит в прошлое. В тренд входит каре с ровным срезом.

Такая прическа может оформить овал лица, подчеркнуть его достоинства и подкорректировать недостатки. Каре с ровным срезом можно сделать любой длины, только не ультракороткое - на средние волосы. Можно поэкспериментировать с асимметрией.

Можно разбавить прическу челкой. Но стоит подбирать внимательно к форме лица. Стрижку каре с ровным срезом стоит доверить только опытному мастеру.

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