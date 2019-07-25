В Африке нашли одноглазого льва, который напоминает Шрама из мультфильма "Король Лев". Об этом сообщает Daily Mail.

Его заснял фотограф-любитель из Милана. По его словам, он путешествовал по Масаи-Мара, где и натолкнулся на льва по кличке Бенна.

Он выложил фото в инстаграм, где пользователи отметили сходство льва со Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.

Сам же фотограф подчеркнул, что Бенна потерял глаз в жесткой схватке, но является очень милым львом.

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