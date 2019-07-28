Уже сьогодні стане відоме ім'я переможця дитячого фестивалю "Чорноморські ігри-2019". Конкурс триває вже третій день.

Доля володаря гран-прі вирішується просто в ці хвилини. Більше - у матеріалі.

Три дні репетицій, виступів, переживань, перших поразок і перших перемог. У Скадовську триває наймасштабніший дитячий фестиваль Півдня України.

Цьогоріч до фіналу пройшли 48 учасників з усієї країни. Софія з невеличкого селища на Київщині. На конкурс привезла власну пісню про незвичайну дівчину, яка мріє стати зіркою.

"Ми обирали те, що актуально сьогодні в цьому світі. Я знаю, що аудиторія - це в більшості підлітки. Саме в цій пісні розповідається, що треба йти до своєї мрії попри всі перешкоди, недовіру та глузування", - говорить Софія Жукова, фіналіст фестивалю "Чорноморські ігри - 2019".

Конкурсанти змагалися у семи номінаціях: дівчата і хлопці в різних вікових групах, народні колективи і гурти. Зі сцени лунали відомі хіти й авторські пісні - українською та іноземними мовами.

"Співають західні пісні, світові хіти і роблять це дуже технічно та якісно. А от якщо з'являється українська пісня, то вона звучить на відміну від західних хітів по-новому. Тому що аранжувальники щоразу намагаються щось нове сказати", - говорить Валентин Коваль, голова журі фестивалю "Чорноморські ігри".

Над нововведеннями мудрують і організатори фестивалю. Тут уже почали підготовку до наступних Чорноморських ігор.

"Уже есть идеи и планы, как еще улучшить, как создать условия, чтобы дети максимально хорошо себя чувствовали и их общение с артистами, какие-то мотивационные встречи с артистами и членами жюри - вот это все мы будем улучшать. И безусловно, такая же большая красивая профессиональная сцена, прямые эфиры, анонсы. Мы очень быстро объявим сроки проведения, чтобы дети начали максимально быстро готовится", - говорить Микола Баграєв, засновник фестивалю "Чорноморські ігри".

Володаря гран-прі жюрі має визначити вже сьогодні. Його ім'я оголосять пізно ввечері. А поки що глядачів Чорноморських ігор розважають відомі співаки - Настя Каменських, гурт "Время і Стекло", а хедлайнером вечора стане Монатік.