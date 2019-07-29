В понедельник, 29 июля, в Италии, на автостраду упал легкомоторный самолет. Пилот погиб, сообщает "РИА Новости".

Авария произошла вблизи города Алессандрия.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших.

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По свидетельствам очевидцев, самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу, не задев ни одного автомобиля. В результате крушения находившийся за штурвалом мужчина погиб, его личность пока не установлена.

На место инцидента немедленно прибыли пожарные и сотрудники полиции. В настоящее время эксперты пытаются восстановить обстоятельства произошедшего. Прежде всего, предполагается выяснить, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.

Накануне мы сообщали, что у пассажирского самолета в полете треснуло стекло.