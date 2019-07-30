Мужчина загрыз и разорвал на куски укусившую его змею

В Индии местного жителя укусил уж, за что, под действием алкоголя, он загрыз и разорвал его. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает New York Post.

Причины, по которым ему стало плохо, неизвестны, так как змея была неядовитой.

"Змея укусила его. В ответ он укусил ее и разорвал на куски", - сказал отец пострадавшего.

Лечащий врач был удивлен этим случаем: "Мне доводилось видеть людей, которых укусила змея, но чтобы кто-то укусил змею сам, а потом принес ее с собой в сумке, это впервые".

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