Дети утонули в канаве с дождевой водой

В Индии трагически погибли дети в канаве с дождевой водой. Об этом сообщает газета Times of India.

Читайте также Украинского туриста зверски убили во время похода

Известно, что инцидент случился в индийском штате Бихар, который сильно пострадал от наводнений и дождей.

Предварительно, семь детей в возрасте от 8 до 10 лет погибли, двоих местные жители смогли спасти.

Девять детей отправились к канаве на обочине дороги, наполненной дождевой водой, чтобы помыться. Некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В канаве осела грязь, семеро детей не смогли выбраться и утонули.

По информации издания, родственники погибших попросили у властей штата компенсации.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро погиб человек.