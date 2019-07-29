Пытались помыться: дети утонули в канаве с дождевой водой [ Редактировать ]
В Индии трагически погибли дети в канаве с дождевой водой. Об этом сообщает газета Times of India.
Известно, что инцидент случился в индийском штате Бихар, который сильно пострадал от наводнений и дождей.
Предварительно, семь детей в возрасте от 8 до 10 лет погибли, двоих местные жители смогли спасти.
Девять детей отправились к канаве на обочине дороги, наполненной дождевой водой, чтобы помыться. Некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В канаве осела грязь, семеро детей не смогли выбраться и утонули.
По информации издания, родственники погибших попросили у властей штата компенсации.
Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро погиб человек.
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