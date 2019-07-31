"Президент" невизнаного Придністров'я виявився українцем - ЗМІ [ Редактировать ]
Очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський має український паспорт, - про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на розслідування молдовських журналістів.
У матеріалі йдеться про те, що голова не визнаної держави неодноразово використовував документ для перетину кордону. Начебто це журналістам підтвердили й у вітчизняній "Держприкордонслужбі".
За даними видання, український закордонний паспорт Красносельський використовував принаймні 10 разів і відвідував Одесу, Харків та Київ.
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