Очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський має український паспорт, - про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на розслідування молдовських журналістів.

У матеріалі йдеться про те, що голова не визнаної держави неодноразово використовував документ для перетину кордону. Начебто це журналістам підтвердили й у вітчизняній "Держприкордонслужбі".

За даними видання, український закордонний паспорт Красносельський використовував принаймні 10 разів і відвідував Одесу, Харків та Київ.