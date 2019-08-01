На фінішній прямий. У Центральній Виборчій Комісії завершують приймати останні протоколи з мокрими печатками з мажоритарних округів. Процес затягнувся через численні позови, кажуть у ЦВК. Чим іще запам'ятаються позачергові парламентські вибори-2019 в матеріалі Даніїла Снісара.

Лічені дні відділяють Центрвиборчком від крайнього терміну. 5 серпня - останній день, коли ЦВК має офіційно завершити підрахунок результатів голосування на позачергових парламентських виборах. Та навіть після цієї дати можливі зміни. Адже в судах точаться баталії, щодо оскарження результатів на шести округах.

"Каруселі", вкидання бюлетенів, підкуп виборців - і це не всі порушення, про які заявляють на проблемних мажоритарних округах. Здебільшого, кандидати в судах вимагають перерахунку голосів. Так, наприклад, на 198 окрузі заново підрахувати результати мають члени 15 дільниць. У ЦВК звітують від дня голосування до судів надійшло понад 70 позовних заяв.

"Загалом було подано 74 позови. У 23 одномандатних виборчих округах, які стосувалися питань протоколів про підведення підсумків голосування. З цих 74 позовів у задоволенні 42 - було відмовлено. 5 було залишено без розгляду. 14 задоволені. І 13 на зараз перебувають у провадженні", - говорить Тетяна Сліпачук, голова ЦВК.

У Центрвиборчкомі наголошують: якщо рішення від судів надходитимуть і після п'ятого серпня будуть їх виконувати. Закон це дозволяє. Що ж до самих перегонів - цього разу вони встановили антирекорд. За усю історію незалежної України зафіксована найнижча активність виборця менше як 50 відсотків. Також уперше голосування відбувалося влітку, у сезон відпусток - це теж вплинуло на показник. Політики ж виборчу кампанію - називають найбруднішою.

"Не був побитий рекорд на оновлення Верховної Ради. Тому що близько 80 відсотків. Але у нас колись був рекорд оновлення Верховної Ради - у 1994 році. Тоді було оновлення на 84 відсотки. Тому ці вибори не побили цей рекорд. якщо по цифрам то побив рекорд по кількості жінок. В цій Верховній Раді, кількість жінок справді є більшою, ні у минулій Верховній Раді. Це взагалі є таким своєрідним рекордом для нашої країни", - говорить Олексій Якубін, політолог.

Беззаперечний рекорд за кількістю депутатських портфелів, які отримає у Верховній Раді дев'ятого скликання - одна політична сила. "Слуга народу", завдяки перемозі на більшості мажоритарних округів - матиме одразу 254 мандати. Це дозволить партії - створити монополію під час ухвалення законопроектів. І коаліція, в такому разі, не обов'язкова.

"Фракція формувалася в достатньо авральному порядку. І списочники, і ті, хто йдуть по мажоритарці. І ключове питання, як вони себе будуть далі поводити. Навіть більше скажу - оцей Ріксос в Трускавці, тренінг, який зараз відбувається - це насправді, вивчення самих депутатів. В самій партії умають, хто, кого ми набрали. Хто ці люди", - говорить Олексій Якубін, політолог.

І досі зберігається інтрига щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Мовчать і у провладній партії, і в офісі президента. Хоча і не приховують - майбутнього очільника уряду обируть за погодженням гаранта.

"Скільки б ми з вами тут не гадали, я в такій же ситуації, як і ви. Можливо, я знаю більше кандидатів. Але яке рішення прийме президент, я не знаю. Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді рішення приймає президент. І різні плітки і домисли - не мають жодної реальності. Кандидатуру прем'єр-міністра президенту вносить коаліція фракцій. Якщо буде створена коаліція фракцій, то це одна система координат. Тоді має бути коаліційна угода, тоді мають бути прописані ініціатори рішення", - говорить Андрій Богдан, керівник офісу президента України.

Коли ж новообрані депутати отримають посвідчення і займуть крісла у Верховній Раді - ані у ЦВК, ані в ОП - прогнозувати не беруться. Кажуть, спочатку необхідно дочекатися оприлюднення остаточних результатів виборів. Тож сесійна зала парламенту залишиться порожньою, принаймні, до вересня.