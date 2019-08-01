"Не дождетесь": у Зеленского опровергли информацию об отставке Богдана [ Редактировать ]
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "чепухой" информацию об отставке руководителя Офиса президента Андрей Богдана. Об этом он сообщил агенству "Униан".
Известно, что Рябошапка сказал: "Это чепуха... не дождетесь".
Также в СМИ появилась информация о том, что представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук также назвал данную информацию не правдивой.
В пресс-службе Владимира Зеленского эту информацию не комментируют.
"Выясняем, без комментариев", - сказали в пресс-службе.
Раньше сообщалось о том, что в СМИ распространили информацию об отставке Андрея Богдана.
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