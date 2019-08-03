Зеленский рассказал, когда встретится с Трампом [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.
Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
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