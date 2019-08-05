Во сне умерла известная футболистка [ Редактировать ]
Известная российская футболистка Анастасия Березина ушла из жизни в возрасте 21 года. У спортсменки во сне остановилось сердце.
"Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Светлая память", - говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни легендарный тренер.
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