Известная российская футболистка Анастасия Березина ушла из жизни в возрасте 21 года. У спортсменки во сне остановилось сердце.

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"Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Светлая память", - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни легендарный тренер.