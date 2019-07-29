Ушла из жизни легендарная актриса [ Редактировать ]
На 76 году из жизни ушла легендарная актриса Расси Тейлор. Об этом сообщила компания The Walt Disney Company в Twitter.
Известно, что звезда умерла в своем доме в Глендейле, штат Калифорния.
Тейлор озвучивала подругу мышонка Микки Мауса Минни более 30 лет. "Минни Маус потеряла голос после смерти Русси Тейлор. Мы утешаем себя тем, что ее работа будет продолжать развлекать и вдохновлять грядущие поколения", - сказал исполнительный директор компании Боб Айгер.
Расси Тейлор принимала участие как актриса дубляжа в большом количестве фильмов и мультфильмов: "Симпсоны", "Чип и Дейл спешат на помощь", "Чудеса на виражах", "Легенда о принце Валианте", "Русалочка", "Алладин", "Щенячьи истории", в анимационных фильмах "Спасатели в Австралии", "Дракончик Тилли", "Приключения Флика", "Фантазия 2000", "Сказания Земноморья" и других.
Ранее сообщалось, что скончался легендарный музыкант.
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