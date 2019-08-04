Ушел из жизни легендарный тренер [ Редактировать ]
На 73 году ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин.
Известно, что Воронин был ассистентом главного тренера в одесской "БИПА-Мода", возглавлял МБК "Одесса", "Возко", "Львовскую Политехнику", "Химик" и "Политехнику-Галичину".
В 1999 и 2002 годах с одесситами Воронин выигрывал чемпионат Украины. В 1994 году привел к победе в дивизионе А на чемпионате Европы сборную Беларуси (U-22).
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира получил срок за насилие над дочерью.
по теме
Умер чемпион мира и Европы по дзюдо
На 37 году ушел из жизни легендарный экс-чемпион мира по дзюдо Крэйг Фэллон
В Швеции трагически погибли восемь парашютистов
В воскресенье, 14 июля, в Швеции потерпел крушение спортивный самолет
Умер легендарный Вилли Токарев
На 85 году ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев
Известный спортсмен встал перед соперником на колено и шокировал выходкой (видео)
Ник Кирьос по ходу победного для него полуфинального матча турнира пошутил над соперником
Под Одессой в страшном ДТП разбился ребенок
В субботу, 3 августа, в страшном ДТП погиб семилетний мальчик, еще четыре человека госпитализированы