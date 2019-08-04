На 73 году ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин.

Известно, что Воронин был ассистентом главного тренера в одесской "БИПА-Мода", возглавлял МБК "Одесса", "Возко", "Львовскую Политехнику", "Химик" и "Политехнику-Галичину".

В 1999 и 2002 годах с одесситами Воронин выигрывал чемпионат Украины. В 1994 году привел к победе в дивизионе А на чемпионате Европы сборную Беларуси (U-22).

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира получил срок за насилие над дочерью.