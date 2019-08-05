Пліснява, діряві стіни та дах. В Івано-Франківську кілька десятків сімей ризикують опинитися на вулиці. Будинкам, де вони мешкають, по сто і більше років. І нині вони буквально розвалюються. Хто відповідальний за будівлі і як їх врятувати? З'ясовували мої колеги.

Стіни та стеля у наскрізних дірах. Усе сиплеться і обвалюється - від найменшого дотику. Мешканці будинку жаліються: навіть дрібний дощик - і сходами під'їзду тече потік води.

"О ця частина цього року впало повністю о тут, воно так лється по сходах, тут завжди біла пляма і вниз аж донизу".

"Піднімалися на гору, падав дощ і воно впало, прямо дира насквозна. Добре що дітям на голову не впало. А бабусі по плечі вдарило", - говорить Анжеліка Купрій, мешканка аварійного будинку.

Триповерховий будинок на два під'їзди звели більше ста років тому. Відтоді капітального ремонту тут не було, кажуть люди. У найгіршому стані дах - вкритий червоною ще австрійською черепицею, нині він дірявий, як решето.

"Бачите, це вже полетіло вниз. Ми просто латаємо дірки таким же самим черепицею нам дає із сусіднього будинку. Сусід прибив пару листів шифера дав нам і ми заткнули".

Схожа ситуація і ще у трьох будинках. Столітні розвалюхи, як брати-близнюки, стоять поруч. Подекуди на дахах вже навіть виросли дерева.

"Покрівля аварійна, от люди латають як можуть. Каналізацію всю повністю треба міняти. Септики розвалюються", - говорить Василь Протас, мешканець аварійного будинку.

Чимало мешканців з'їхали. У кожному з під'їздів живуть в кількох квартирах пенсіонери. Вони й оббивають пороги чиновників з проханням зробити ремонт. В одному з будинків усе ж відремонтували дах. Та на цьому все зупинилося. Кілька років тому місто передало будинки в управління приватній компанії.

"Вони нічого нам не робили, і сказали ціни такі запіяли по чотири з чимось за квадратний метр ніхто нічого не прибирав, ми відказались. Ми гроші стали не платити", - говорить Сергій Царук, мешканець аварійного будинку.

Сьогодні всі чотири будівлі без управителя. В міській раді пояснюють кожен житловий будинок має власника це самі мешканці квартир. Компанія-управитель тільки надає послуги, за які платити мають жителі.

"Жодна міська рада не несе жодних зобовязань перед ремонтом чи утриманням житлового фонду. За винятком коли місто у будинку має неприватизовані приміщення. Сьогодні такого поняття як балансоутримувач будинку не існує. Є управитель", - говорить Михайло Смушак, директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міськради.

Єдине, чим може допомогти місто - це долучитися до співфінансування ремонтних робіт. Та для цього жителям потрібно створити ОСББ, і подати в міську раду спеціальний проект. Але це буде тільки половина потрібної суми - решту людям доведеться зібрати самостійно.