В понедельник, 5 августа, в Киевской области на автодороге Киев-Знаменка вблизи села Ивановка произошло ДТП. Известно, что водитель легковушки столкнулся с микроавтобусом и еще одним автомобилем. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, а еще четыре пострадали, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель "ВАЗ-2101" не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом и еще одним автомобилем. В результате пассажир легкового авто, 23-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Водитель же доставлен в больницу.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажир другой легковушки, а также пассажир микроавтобуса. Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло тройное ДТП, а также под Львовом столкнулись два мотоциклиста.