Во вторник, 6 августа, в Днепре на улице Каруны произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda. В результате инцидента никто не пострадал, передает "Информатор".

По предварительной информации, Skoda ехал в сторону Амурского моста по улице Каруны в левом ряду. В правом ряду в том же направлении двигался Daewoo Lanos, который резко повернул влево на улицу Софии Русовой.

Daewoo Lanos подрезал Skoda. Водитель Skoda резко затормозил, чтобы не столкнуться с Lanos. Сзади ехали автомобили SsangYong и Mazda. Водители которых не успели остановиться и врезались.

Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. Участники ДТП вызвали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что под Львовом столкнулись два мотоциклиста, а также в Киеве два парня на велосипеде "влетели" в авто.