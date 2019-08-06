В Днепре произошло тройное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Днепре на улице Каруны произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda. В результате инцидента никто не пострадал, передает "Информатор".
По предварительной информации, Skoda ехал в сторону Амурского моста по улице Каруны в левом ряду. В правом ряду в том же направлении двигался Daewoo Lanos, который резко повернул влево на улицу Софии Русовой.
Daewoo Lanos подрезал Skoda. Водитель Skoda резко затормозил, чтобы не столкнуться с Lanos. Сзади ехали автомобили SsangYong и Mazda. Водители которых не успели остановиться и врезались.
Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. Участники ДТП вызвали правоохранителей.
Ранее сообщалось, что под Львовом столкнулись два мотоциклиста, а также в Киеве два парня на велосипеде "влетели" в авто.
по теме
В Киеве два парня на велосипеде "влетели" в авто (фото)
В понедельник, 5 августа, в Шевченковском районе Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Дмитриевской произошло ДТП
В Киеве машина "скорой" врезалась в такси (фото)
По предварительной информации, таксист пытался перестроиться в соседний ряд, в котором двигалась машина скорой помощи
Смертельное ДТП под Харьковом: авто столкнулись лоб в лоб
В понедельник, 5 августа, в Харьковской области на автодороге "Чугуев-Милове" произошло ДТП
Жуткое ДТП под Кривым Рогом: два авто слетели в кювет (фото)
В субботу, 3 августа, на трассе под Кривым Рогом произошло ДТП с участием двух иномарок
Жуткое ДТП в Киеве: появилось видео гибели диджея
На кадрах видно, как мужчина ехал на мотоцикле, когда в него сзади врезался легковой автомобиль