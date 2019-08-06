В Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ГСЧС предупреждают об осложнении погодных условий, в частности на Закарпатье и в западных областях.

"Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на территории Украины. По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа ночью на Закарпатье, днем ​​в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.