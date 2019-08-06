В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Так, в ГСЧС предупреждают об осложнении погодных условий, в частности на Закарпатье и в западных областях.
"Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на территории Украины. По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Напомним, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
по теме
Под Киевом выпал снег (фото)
В понедельник, 5 августа, погода в Украине удивила жителей страны
Погода на 4 августа: Украину накроют ливни и шквалы
В Украине 4 августа ночью в южной части, днем в восточных, Запорожской, местами Днепропетровской областях значительные дожди, грозы, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с
Надвигается что-то страшное: в Херсоне объявлен оранжевый уровень опасности
В Херсонской области объявили об ухудшении погодных условий
Самый высокий уровень: украинцев предупредили об опасности
В пятницу, 2 августа в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности
Погода в Украине: какой будет в первый день августа
В четверг, 1 августа, в Украине спадет жара, станет меньше дождей