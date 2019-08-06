В Австрии вынесли "приговор" дому Гитлера (фото) [ Редактировать ]
После многолетних споров с экс-владелицей дома Верховная судебная палата Австрии окончательно решила судьбу здания, где родился и до трех лет жил Адольф Гитлер.
Известно, что дом находится в городе Браунау-на-Инне.Верховная судебная палата Австрии еще раз подтвердила правомочность закона о национализации дома, который был принят в 2016 году.
Эксперты оценили дом в 810 тысяч евро. Именно эту сумму заплатили 68-летней экс-владелице. Так, женщина обратилась в суд, где потребовала полтора миллиона евро, учитывая "особое историческое значение" дома. Суд низшей инстанции сначала принял ее сторону, однако высшая инстанция отменила это решение.
Отмечается, что решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем говорилось о необходимости исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма.
Так, сообщается, что дом кардинально перестроят. Для этого будет проведен архитектурный конкурс. Снос дома не рассматривается, так как он является памятником архитектуры XVII века.
Ранее мы писали о том, что известно об Адольфе Гитлере.
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