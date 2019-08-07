В среду, 7 августа, в дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыл отряд специального назначения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Очевидцы сообщили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили 10 человек, в их числе журналист местного издания.

Сторонники Атамбаева сообщили, что политика задержала милиция.

"Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели", - заявили они.

В свою очередь адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что силовики не пропускают его через КПП. При этом он не знает, где именно находится его клиент.

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