В Киргизии задержали экс-президента [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, в дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыл отряд специального назначения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Очевидцы сообщили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили 10 человек, в их числе журналист местного издания.
Сторонники Атамбаева сообщили, что политика задержала милиция.
"Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели", - заявили они.
В свою очередь адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что силовики не пропускают его через КПП. При этом он не знает, где именно находится его клиент.
Ранее мы писали о том, что в Кыргызстане был объявлен траур по жертвам оползня.
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