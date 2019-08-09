Известного полузащитника "Гамбурга" Бакери Джатта подозревают в подмене имени и возраста. Об этом пишет "Сегодня".

Известно, что еще в 2016 году футболист прибыл в Германию в качестве беженца и уже через год подписал контракт с "Гамбургом". На тот момент Бакери утверждал, что ему 18 лет, однако, по информации следствия, он занизил возраст почти на три года, чтобы упростить процесс получения статуса беженца.

Таким образом, сейчас Джатте, вероятно, не 21 год, а 23. Также игрока подозревают в подмене имени. В настоящий момент его делом занимаются правоохранительные органы и Немецкий футбольный союз.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист бросил жену ради 23-летней наездницы.